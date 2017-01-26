Исправительные колонии России переведут на самообеспечение продовольствием

Одной из главных задач Федеральной службы исполнения наказаний России на 2017 год является организация обеспечения осужденных продуктами питания собственного производства, сообщил «Интерфаксу» замдиректора ведомства Олег Коршунов. «Перед всеми региональными управлениями ФСИН стоит задача полного самообеспечения продовольствием подведомственных учреждений. Переход уголовно-исполнительной системы на стопроцентное самообеспечение связан, прежде всего, с необходимостью сокращения бюджетных расходов», - сказал Коршунов.

Помимо того, что законодательство строго предписывает обеспечение осужденных определенными продуктами питания и запрещает их многоступенчатую замену, учреждения пенитенциарной системы должны постоянно иметь запас продуктов на случай возможных чрезвычайных ситуаций, пояснил он. ФСИН разработала программу обеспечения продовольственной безопасности уголовно-исполнительной системы на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов.

«Мы провели ревизию всех сельхозпроизводств, организованных в колониях, и разработали четкий план перехода их на самообеспечение. К примеру, в 2016 году 32% всех запасов мяса в учреждениях ФСИН обеспечивали колонии, а в 2017 году планируется увеличить эту цифру до 68%, - сказал Коршунов. - В перспективе планируем продукцию, производимую осужденными колоний, вывести на отечественный рынок продуктов питания».

Источник: Псковская Лента Новостей