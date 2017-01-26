Создать в России банк для бедняков предлагает патриарх Кирилл

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал депутатов Госдумы законодательно ограничить деятельность микрофинансовых организаций и подумать о создании в России банков для бедных, передает ТАСС.

«Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути спекулянтов подобного рода. Подобные "бизнесмены" не могут быть не названы мироедами. Это должно быть остановлено законом», - сказал предстоятель РПЦ. Кроме того, патриарх предложил создавать в России банки для бедных, отметив, что с подобным опытом он ознакомился в Индии.

«Иногда человеку просто нужно было $200, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных - без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей», - сказал он.

В октябре 2016 года Центробанк РФ ввел временную администрацию в банке «Пересвет», основным акционером которого является РПЦ. К началу декабря банк полностью утратил собственные средства, его отрицательный капитал на 1 декабря составил 35,1 млрд рублей, говорится в уведомлении Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).

В январе 2017 года стало известно, что отрицательный капитал банка «Пересвет» вырос почти на 10 млрд и составил 45,819 млрд рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей