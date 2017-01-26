Псковская область получила средства на строительство пристройки к Гдовской средней школе

Псковской области выделены федеральные субсидии в размере 585 млн 493 тысяч рублей. Соответствующие изменения внесены в закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на сессии Псковского областного Собрания 26 января.

574 млн рублей предназначается для строительства новой школы в Великих Луках в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.

Еще 11 млн 493 млн рублей выделены на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах. Средства будут направлены на ремонт спортивных залов и покупку инвентаря.

Выделение федеральных субсидий подразумевает обязательное софинансирование со стороны региона. В бюджете Псковской области на эти цели будет предусмотрено 175 млн 648 тысяч рублей, которые планируется получить за счет продажи государственного имущества.

Как сообщил журналистам председатель Псковского областного Собрания Александр Котова, средства в том числе предусмотрены на строительство пристройки к Гдовской школе.

Источник: Псковская Лента Новостей