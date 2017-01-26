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С 28 января Дом ремесел в Пскове открывает новые направления рукодельных суббот

26.01.2017 18:20 ПЛН, Псков

Дом ремесел (ул. Некрасова, 8) Псковского областного центра народного творчества стал традиционным местом встреч мастеров декоративно-прикладного творчества и жителей города. По субботам там проходят мастер-классы по плетению из прута, вышивке лентами, вязанию спицами и крючком, лоскутному шитью, машинной вышивке, росписи по дереву, основам живописи и др. Занятия проводят ведущие мастера Пскова в небольших группах.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, на рукодельные субботы может прийти любой желающий, занятия подходят как для начинающих, так и для тех, кто уже обладает определенными навыками рукоделия и хотел бы развиваться дальше.
 
С 28 января открываются новые направления:
 
14.00 - авторский курс керамиста Елены Румянцевой «Глиняная игрушка» для детей (от 5 лет) и взрослых. Курс состоит из информационно-познавательного экскурса по истории ремесла и практических занятий. Продолжительность занятий 1,5 часа, курс рассчитан на 3 месяца, 1 раз в неделю. Стоимость одного занятия 350 рублей. Необходимые инструменты и материалы предоставляются.
 
15.00 - мастер-класс «Текстильные куклы» от художника-кукольника Марии Воробьевой. Мастер-класс по текстильной кукле (на выбор - ангелы - «столбики» 12-15 см или человечки маленькие с ногами 12-15 см) проводится по предварительной записи и 50% предоплате (на приобретение материалов). Запись заканчивается за 2 дня до даты МК (для того, чтобы приобрести материалы и сделать заготовки). Продолжительность занятия - 4 часа. Стоимость - 1000 рублей. Предоставляются материалы: отстроченные заготовки, синтепон, шерсть или лен для парика, краски для росписи лица, клей. Иметь с собой: иголки, нитки, ножницы, иглу для валяния, тонкую кисть № 0 или №1, элементы декорирования – 20 — 25 см кружева, бисер, пуговицы и т.д
 
16.00 - школа народного костюма. Вводное занятие (бесплатное) по модульному крою от дизайнера Алены Ивановой.
 
Дополнительная информация и предварительная запись по телефонам: 62-23-34,66-17-49, 66-39-37 или e-mail: ocnt-pskov@yandex.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей



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