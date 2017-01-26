Американские благотворители подарили многодетной семье из псковской глубинки корову

Давние партнеры Псковского областного отделения Российского детского фонда, представители Общества помощи русским детям (США) продолжают помогать детям Псковщины. Как сообщили в фонде, благодаря их поддержке у многодетной семьи Плешановых из Локнянского района появилась корова.

Татьяна и Илья Плешановы живут в небольшой деревне Иваньково, у них четверо детей – Арина, Кирилл, Арсений и младшая дочка Машенька. Татьяна работает кондитером на хлебокомбинате, Илья до недавнего времени был трудоустроен, но попал под сокращение. Как рассказали в Детском фонде, семья Плешановых - очень трудолюбивая, они решили приобрести корову и вести хозяйство: самостоятельно построили хлев, провели туда электричество. Живут Плешановы очень скромно, поэтому покупка крупного рогатого скота была бы им не по силам. Исполнили их мечту друзья из некоммерческой корпорации «Общество помощи русским детям инк.» Благодаря их поддержке многодетная семья из Локнянского района купила корову.

«Вся наша семья сердечно благодарит вас за оказанную, такую важную и нужную для нас помощь! Спасибо вам!» - передала своим помощникам благодарность семья Плешановых.

Напомним, что Общество помощи русским детям уже более 15 лет оказывает поддержку ребятам из Псковской области, в том числе, детям, проживающим в сельской местности. Для них особенно важно создать условия для развития и формирования знаний, умений и навыков, благодаря которым можно будет обустроить собственное жилье, содержать личное хозяйство, использовать его в качестве источника дохода семьи. Так, например, сельскохозяйственные проекты реализовывались в Опочецкой и Красногородской коррекционных школах-интернатах, а для школьной фермы Идрицкой специальной школы-интерната в 2015 году удалось приобрести корову и кур. Все это помогает улучшить условия жизни нуждающихся детей псковской глубинки.

Псковское областное отделение Российского детского фонда благодарит надежных и отзывчивых партнеров из Общества помощи русским детям за руку помощи, которую они, не задумываясь, протягивают детям Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей