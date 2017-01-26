Прокуратура не нашла товаров в магазине для осужденных в Идрице

В ходе проведения проверки в ФКУ ИК-3 УФСН России по Псковской области (п. Идрица) было установлено, что в магазине исправительного учреждения, в котором осужденные приобретают продукты питания и предметы первой необходимости по безналичному расчету, отсутствуют товары. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.

В соответствии со статьей 88 УИК РФ осужденные к лишению свободы могут приобретать продукты питания и предметы первой необходимости по безналичному расчету за счет средств, заработанных в период отбывания наказания, а также за счет получаемых пенсий, социальных пособий и переводов денежных средств. Указанные средства зачисляются на лицевые счета осужденных.

Данная ситуация явилась следствием того, что администрация ФКУ ИК-3 в нарушение действующих норм длительное время не перечисляла заработную плату работающих осужденных на указанный (депозитный) лицевой счет, общая сумма задолженности составила более 7,5 млн рублей.

В результате незаконных действий, приведших к дефициту денежных средств на депозитном счете, колония не производила расчет с поставщиками товаров, которые осужденные приобретали в магазине исправительного учреждения.

Указанное привело к образованию большой задолженности перед поставщиками и в конечном счете вынудило поставщика ограничить поставку товаров и продуктов питания в магазин исправительного учреждения.

В целях восстановления нарушенных прав осужденных Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области обратилась в Себежский районный суд с исковым заявлением о понуждении ФКУ ИК-3 перечислить заработную плату осужденных на депозитный (лицевой) счет.

Себежским районным судом удовлетворено указанное исковое заявление.

Исполнение администрацией исполнительного учреждения решения суда позволит погасить задолженность перед поставщиками товаров и восстановить бесперебойную поставку товаров и продуктов питания в магазин исправительного учреждения.

Источник: Псковская Лента Новостей