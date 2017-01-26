В администрации Псковской области обсудили итоги работы недропользователей за 2016 год

В четверг, 26 января, в администрации области состоялось заседание комиссии по вопросу невыполнения условий лицензионных соглашений недропользователями, имеющими лицензии на пользование недрами на территории Псковской области. Заседание провел заместитель губернатора области Сергей Перников. В нем приняли участие руководители и специалисты администрации Псковской области, Управления Росприроднадзора по Псковской области, исполнительный директор Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Владимир Быстров, а также руководители организаций-недропользователей региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, члены комиссии рассмотрели вопрос достижения проектных показателей освоения месторождений недропользователями в соответствии с заключенными лицензионными соглашениями и рассмотрели причины невыполнения условий лицензионных соглашений. С докладами выступили представители 29-ти месторождений.

По результатам совещания были выработаны меры по освоению предоставленных участков недр, которые позволят увеличить объемы добычи общераспространенных полезных ископаемых и, как следствие, приведут к увеличению поступления налогов за добычу полезных ископаемых в областной бюджет.

Следующее заседание запланировано на начало февраля 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей