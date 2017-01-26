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Соблюдение правил эксплуатации печей проверили в частном секторе Великих Лук

26.01.2017 19:10 ПЛН, Псков

В частном секторе Великих Лук прошёл профилактический рейд. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области, 26 января старший инспектор и старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в жилом секторе на территории г. Великие Луки.

 Рейд прошёл совместно с участковым уполномоченным полиции отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Великие Луки.

В ходе данного рейда осуществлён подворовой обход шести домовладений, под роспись проинструктировано девять человек, распространено 18 листовок, а также проведены индивидуальные беседы по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории города и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Доведены обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.

За нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи и бытового газового оборудования составлено два протокола об административных правонарушениях.

Источник: Псковская Лента Новостей



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