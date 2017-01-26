68 арестов на имущество должников наложили судебные приставы-исполнители Псковской области в ходе рейдов

68 арестов на имущество должников, имеющих неоплаченные штрафы ГИБДД, а также задолженности по налогам, кредитам и ЖКХ, наложили судебные приставы-исполнители Псковской области в ходе очередных рейдовых мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

В задачи рейдовых мероприятий судебных приставов-исполнителей всегда входят исполнительные действия в адресах должников, а также разъяснительная работа с гражданами о правовых последствиях неуплаты имеющейся у них задолженности.

В рейде участвовало 16 отделов судебных приставов Управления ФССП России по Псковской области. Ими было отработано 1203 исполнительных производства.

По итогам проведённого рейда взыскано 376 тысяч рублей. 164 исполнительных производства на сумму 1 миллион 774 тысячи рублей подлежат окончанию. В качестве меры принудительного взыскания судебными приставами-исполнителями Управления ФССП России по Псковской области было произведено 68 арестов имущества должников на сумму в 931 тысячу 200 рублей, из них аресты наложены также и на автотранспортные средства должников. Под арест попали телевизоры, компьютеры, бытовая техника, мобильные телефоны. Наибольшее количество арестов, в количестве 23 было произведено судебными приставами-исполнителями ОСП г. Великие Луки. Новый 2017 год ОСП г. Великие Луки опять начал на лидирующих позициях.

217 должников за неуплату своих долгов получили требование о явке к судебному приставу-исполнителю и у 41 установлены источники получения дохода.

В 231 квартирах, по указанному адресу в исполнительном производстве, должники не проживают. У жильцов, проживающих по данным адресам, судебными приставами-исполнителями взято объяснение. По исполнительным производствам будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Напомним, что в целях исполнения судебного решения по взысканию задолженностей судебный пристав-исполнитель имеет право обращать взыскание на заработную плату, пенсию, иные виды доходов должника, производить опись его движимого и недвижимого имущества, накладывать на это имущество арест, а также временно ограничивать должника в праве выезда за пределы РФ и ограничивать в пользовании специальным правом (водительскими правами).

Ели Вы не хотите, чтобы к Вам пришли приставы - узнайте о том, есть ли у Вас долги на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

Источник: Псковская Лента Новостей