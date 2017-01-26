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Ситуационный центр губернатора создают в Псковской области

26.01.2017 19:49 ПЛН, Псков

Ситуационный центр губернатора создают в Псковской области. Соответствующий указ губернатора Псковской области от 18.01.2017 № 4-УГ «Об организации создания ситуационного центра губернатора Псковской области» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При администрации области создается рабочая группа по созданию ситуационного центра губернатора Псковской области. Утверждено положение о рабочей группе и ее состав.

Рабочей группе поручено до 1 февраля представить предложения по основам функционирования и организационно-правовой основе ситуационного центра губернатора Псковской области.

Членами рабочей группы могут быть представители администрации Псковской области, государственного управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области, центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в Псковской области. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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