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Псковские депутаты определили основания внесения изменений в бюджетную роспись без участия областного Собрания

26.01.2017 21:09 ПЛН, Псков

Псковское областное Собрание депутатов приняло во втором чтении изменения в закон «О бюджетном процессе в Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Этот документ был принят депутатами в первом чтении на декабрьской сессии. Тогда парламентарии решили, что представленная редакция законопроекта слишком широко трактует полномочия Государственного финансового управления.

Сейчас законопроект доработан. На основе Бюджетного кодекса, четко определены основания, при которых финансовое управление может вносить изменения в бюджетную роспись без участия Собрания.

Установлено, что при внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в в данном порядке без внесения изменений в закон об областном бюджете не допускается уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание государственного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований.

Источник: Псковская Лента Новостей



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