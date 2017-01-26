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Губернатор ввел карантин по бешенству в деревне Ругодево Новоржевского района

26.01.2017 21:25 ПЛН, Псков

Губернатор Андрей Турчак ввел карантин по бешенству на дворовой территории Ф. Антоновой в деревне Ругодево Новоржевского района. Соответствующий указ губернатора Псковской области Андрея Турчака от 18.01.2017 № 3-УГ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Со дня опубликования указа на 2 месяца вводится карантин.

Еще один указ губернатора Псковской области от 18.01.2017 № 2-УГ «Об отмене карантина» отменяет карантин в деревне Столбово Красногородского района.

Источник: Псковская Лента Новостей



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