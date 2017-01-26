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Псковское областное Собрание депутатов доработает новый региональный закон «Об Общественной палате Псковской области»

26.01.2017 22:08 ПЛН, Псков

Псковское областное Собрание депутатов доработает новый региональный закон «Об Общественной палате Псковской области». Законопроект принят в первом чтении на сессии парламента 26 января.

В случае принятия законопроекта инициатива запуска процедуры формирования нового состава будет принадлежать областному Собранию. Процедура формирования новой палаты начнется заранее, до 29 мая 2018 года, когда истекает срок полномочий палаты предыдущего созыва.

У депутатов возникли вопросы относительно аппарата Общественной палаты, которым «является подразделение государственного бюджетного учреждения области, осуществляющее обеспечение деятельности Общественной палаты в соответствии с актом администрации области».

У правового управления областного Собрания возникли вопросы по согласованию положений закона с федеральным законодательством в части назначения руководителя аппарата Общественной палаты.

Источник: Псковская Лента Новостей



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