Скидки до 70% дарит псковский Mango на коллекцию Осень-Зима

Псковский магазин модного бренда Mango (ТРК «Акваполис») объявил о старте финальной распродажи осенне-зимней коллекции со скидками до 70%.

В частности, псковички могут приобрести платья по цене от 999 рублей (прежняя стоимость 3500 рублей).

Кроме того, как сообщили в администрации магазина, в настоящее время в Mango поступила новая коллекция Весна-Лето 2017.

MANGO – это всемирно известная международная марка по производству, разработке и продаже одежды и аксессуаров для мужчин и женщин. Успех бренда - в разнообразии стилей. В магазинах Mango можно найти повседневную одежду для любительниц стиля casual, вечерние наряды для особых случаев и полуспортивные модели.

Бренд Mango относится к категории fast fashion, или так называемой быстрой моды, pret-a-porter. А это значит, что модные тенденции в мгновение ока перетекают с подиумов в коллекции масс-маркета — собственно на прилавки магазинов Mango.

Адрес: ТРК «Акваполис», Кузбасской дивизии ул., 19, 1 этаж.

Источник: Псковская Лента Новостей