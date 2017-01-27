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Миллионы россиян стали жертвами нового вида кибермошенничества

27.01.2017 08:49 ПЛН, Псков

Несколько миллионов человек стали жертвами нового вида мошенничества в интернете, рассказали «Известиям» в компании «Яндекс».

По оценкам «Яндекса», более 80 тыс. сайтов распространяют вредоносные расширения (плагины) для браузеров, через которые хакеры похищают данные о банковских картах.

«К примеру, вы собираетесь купить билеты в кино, переходите к окну проведения оплаты, а вредоносное расширение считывает все данные, которые вы ввели», - объяснили в «Яндексе».

Согласно данным компании, с такими проблемами ежемесячно сталкиваются 1,24 млн человек. Вредоносные плагины были идентифицированы в самых популярных магазинах расширений.

В первую очередь, речь идет о плагинах, которые устанавливаются в виде надстроек на браузер и позволяют пользователям получать полезную информацию, не посещая сайты. Эти программы можно установить как в мобильной версии браузера, так и в десктопной.

Источник: Псковская Лента Новостей



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