День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, являющийся первым всемирным днем памяти жертв Холокоста. Как сообщает Календарь событий, день был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7.

Генеральная Ассамблея ООН начала специальное заседание, приуроченное к 60-й годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме 27 января 1945 года, с минуты молчания. За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек.

Вчера, 26 января, в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоялась мемориальная беседа-реквием, посвященная Дню памяти жертв Холокоста. На встрече шел разговор о голландской девочке Анне Франк и ее книге «Убежище. Дневник в письмах», написанной в 1947 году, об отражению материалов дневника в киноискусстве. В 2017 году исполняется 70 лет со дня первой публикации «Дневника в письмах». Эта книга стала одним из наиболее известных и впечатляющих документов о Холокосте.

Источник: Псковская Лента Новостей