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День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января

27.01.2017 09:19 ПЛН, Псков

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, являющийся первым всемирным днем памяти жертв Холокоста. Как сообщает Календарь событий, день был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7.

Генеральная Ассамблея ООН начала специальное заседание, приуроченное к 60-й годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме 27 января 1945 года, с минуты молчания. За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек.

Вчера, 26 января, в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоялась мемориальная беседа-реквием, посвященная Дню памяти жертв Холокоста. На встрече шел разговор о голландской девочке Анне Франк и ее книге «Убежище. Дневник в письмах», написанной в 1947 году, об отражению материалов дневника в киноискусстве. В 2017 году исполняется 70 лет со дня первой публикации «Дневника в письмах». Эта книга стала одним из наиболее известных и впечатляющих документов о Холокосте.

Источник: Псковская Лента Новостей



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