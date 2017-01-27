В России отмечают 73-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

В России сегодня отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 73 года назад армии Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов отбросили немецкие войска от города.

Памятные мероприятия, посвященные годовщине снятия блокады, пройдут во многих городах страны.

Утром в пятницу в Петербурге возложат цветы к мемориальной табличке на Невском проспекте, которая в годы блокады предупреждала жителей об опасности артобстрелов.

В 11.00 пройдет торжественно-траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище. Цветы к могилам погибших возложат губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, ветераны, жители северной столицы.

Также в пятницу жители города принесут цветы к могилам на Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах и к другим военным мемориалам.

Кроме того, в пятницу в Петербурге пройдет мемориальная акция «900 дней и ночей». Кинохронику военных лет спроецируют в формате 3D-мэппинга на фасаде Государственной академической капеллы.

Мероприятия в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады пройдут также в концертных залах разных районов города.

В Пскове в ГКЦ в этот день пройдет традиционная встреча руководителей органов власти и местного самоуправления с ветеранами блокадного Ленинграда.

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. 18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. 27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города.

На момент установления блокады в городе находилось 2 миллиона 544 тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей. За время блокады в Ленинграде только от голода погибли свыше 640 тысяч жителей, десятки тысяч погибли при артиллерийских обстрелах и бомбардировках, умерли в эвакуации.

Источник: Псковская Лента Новостей