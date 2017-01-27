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Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о системе профессионального развития для госслужащих

27.01.2017 09:06 ПЛН, Псков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжении о внесении в Госдуму проекта федерального закона, которым предлагается перейти от системы дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих к системе их профессионального развития на протяжении всего периода службы, сообщает «Интерфакс».

«Законопроектом предусмотрена норма, согласно которой необходимость получения гражданским служащим дополнительного профессионального образования, а также его участия в других мероприятиях по профессиональному развитию определяется представителем нанимателя», - говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров в пятницу.

Там отмечается, что «существующую периодичность направления гражданских служащих на дополнительное профессиональное образование (один раз в три года) предлагается отменить».

Предусмотрено также введение нового механизма организации повышения квалификации гражданских служащих на основе государственных образовательных сертификатов.

Изменения предполагается внести в федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Официальным представителем правительства при рассмотрении проекта в Госдуме и Совете Федерации назначен замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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