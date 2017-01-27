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Гражданин Вьетнама и четыре его российских подельника осуждены за организацию незаконного транзита через РФ иностранных граждан

27.01.2017 09:23 ПЛН, Псков

Прокуратурой Палкинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Социалистической Республики Вьетнам и четырех граждан Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, приговором Палкинского районного суда они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ и их незаконный транзитный проезд через территорию РФ).

В суде установлено, что в марте 2016 года мужчины, объединившись в устойчивую организованную группу, организовали незаконный переход 16 граждан Социалистической Республики Вьетнам Государственной границы РФ в районе Палкинского района, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в пограничной зоне.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде реального лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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