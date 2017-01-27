Неоднократно судимый невельчанин проведет 4 месяца за решеткой за уклонение от административного надзора

Прокуратурой Невельского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, приговором Невельского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора, то есть неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту жительства в определенный администрацией исправительного учреждения срок, совершенное в целях уклонения от административного надзора).

В отношении данного гражданина по отбытии наказания за ранее совершенное им преступление был установлен административный надзор сроком на шесть лет. В судебном заседании было установлено, что невельчанин, неоднократно судимый в том числе за кражу с незаконным проникновением в жилище и за изнасилование, прибыл на территорию Невельского района. Однако, желая избежать контроля со стороны органов внутренних дел, он не явился к избранному месту жительства, то есть умышленно, без уважительной причины, уклонился от административного надзора.

С учетом личности подсудимого, наличия у него отягчающего наказания обстоятельства в виде рецидива преступлений, позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Источник: Псковская Лента Новостей