В Пскове и Великих Луках выявлены фальшивые купюры

В Пскове и Великих Луках выявлены денежные банкноты достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. Из них три обнаружены в финансовых учреждениях областного центра и одна - в городе на Ловати, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам банковских учреждений, а также представителям сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Вот основные правила, придерживаясь которых вы сможете самостоятельно распознать фальшивую банкноту:

1. Посмотрите купюру на просвет. При рассматривании банкноты достоинством в 5000 рублей таким способом на купонных полях видны водяные знаки: число «5000» - на одном и портрет Муравьева-Амурского на другом. На них есть участки светлее или темнее фона, плавно переходящие друг в друга. Рядом с портретом находится число 5000 и оно более светлое, чем остальные участки водяного знака.

2. Обратите внимание, что в бумагу пятитысячной купюры введена «ныряющая» защитная нить. Её отдельные участки выходят на поверхность в виде блестящих перламутровых прямоугольников, образующих пунктирную линию. На просвет защитная нить имеет вид ровной темной полоски со светлыми числами 5000.

3. Нащупайте рельефную печать. На банкноте достоинством в 5000 рублей метка для людей с ослабленным зрением, состоящая из двух точек и трех полос, и надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» имеют ощутимый рельеф.

4. Найдите микротекст. Если рассматривать пятитысячную купюру с помощью лупы, то линии фонового рисунка переходят в строки микротекста в виде повторяющегося числа 5000. При увеличении в верхней части банкноты виден микротекст, сформированный повторяющимся числом 5000. В нижней части расположены строки микротекста из аббревиатуры ЦБРФ и числа 5000.

5. Проверьте, меняет ли краска свой цвет. На лицевой стороне 5000 купюры герб Хабаровска при наклоне банкноты меняет цвет с малинового на золотисто-зеленый. Расположив банкноту на уровне глаз под острым углом, на орнаментальной ленте можно увидеть темные буквы РР. При повороте банкноты они становятся светлыми, при наклоне - на однотонном поле появляются многоцветные (радужные) полосы.

Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, запомните приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей