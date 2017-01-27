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Судебные приставы заставили псковичку вернуть своей бывшей невестке ключи от квартиры в Калининграде
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Количество аварий, связанных с прорывами водопровода, в Великих Луках за последние годы снизилось почти в два раза
Политика
Новые пункты в прогнозном плане приватизации имущества Псковской области на 2017 год вызвали вопросы у депутатов 5
Спорт
«Лицей №4 Псков» и «Палкинская СОШ» стали победителями областного финала общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу»