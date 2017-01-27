Судебные приставы заставили псковичку вернуть своей бывшей невестке ключи от квартиры в Калининграде

Судебные приставы Калининградской и Псковской областей совместными усилиями заставили псковичку вернуть своей бывшей невестке ключи от квартиры в Калининграде. Как сообщает ИА «Бесспорно RU» со ссылкой на УФССП России по Калининградской области, женщина, работающая и проживающая в Псковской области, не разрешила бывшей невестке и внуку проживать в ее калининградской квартире, несмотря на то, что у них была регистрация. Мирным путем договориться не удалось и поэтому невестка обратилась в суд Московского района, который вынес решение - владелице квартиры не чинить препятствий в пользовании жилым помещением бывшей невестке и выдать ей ключи от входной двери.

Судебный пристав-исполнитель ОСП Московского района Калининграда на основании решения районного суда возбудила исполнительное производство в отношении свекрови, но исполнение судебного решения осложнилось тем, что она проживает и работает в Псковской области.

Судебный пристав-исполнитель направила поручение коллегам в Пскове, чтобы они вручили женщине под роспись постановления о возбуждении исполнительного производства и предупреждение об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ.

Также судебный пристав ежедневно по телефону общалась с судебными приставами Псковской области по факту исполнения решения суда и вручения бывшей свекрови вышеперечисленных процессуальных документов.

В результате предпринятых оперативных мер судебными приставами Калининградской и Псковской областей ключи от квартиры были переданы взыскательнице, и она в присутствии судебных приставов была вселена с ребенком в квартиру, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Источник: Псковская Лента Новостей