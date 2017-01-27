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В Псковской области проживают 20 пенсионеров, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»

27.01.2017 10:52 ПЛН, Псков

Сегодня в Псковской области проживают 20 пенсионеров, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». По предоставлению льгот и пенсионному обеспечению они приравнены к участникам Великой Отечественной войны.

Кроме того, 393 жителя региона награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

В соответствии с законодательством, жителям региона, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим инвалидность, выплачивается две пенсии - страховая по старости и пенсия по государственному пенсионному обеспечению.

Все эти пенсионеры являются получателями ежемесячной денежной выплаты. В настоящее время размер ЕДВ участников Великой Отечественной войны составляет 4795,17 рублей, а награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 2638,27 рублей.

В феврале 2017 г. ежемесячная денежная выплата будет проиндексирована на 5,4%.

В дополнение к пенсионному обеспечению псковичи, имеющие медаль «За оборону Ленинграда» получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение - 1000 рублей, а награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 500 рублей.

27 января 1944 года было снято кольцо фашистской блокады Ленинграда. Для всей России это День воинской славы, день памяти героев, которые ценой своей жизни отстояли город.

Источник: Псковская Лента Новостей



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