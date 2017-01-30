Псковичи могут стать участниками вебинара по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг»

ООО «ЦПИ Консультант» совместно с Московским финансово-экономическим институтом и ЗАО «Сбербанк-АСТ» и проводит обучение (дополнительное профессиональное образование) по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» для сотрудников бюджетных, государственных, муниципальных и унитарных предприятий.

Программа общим объемом 120 часов обучения включает в себя прохождение дистанционных курсов и тестов в Электронном университете ЗАО «Сбербанк-АСТ» в течение трех календарных недель, а также два дня занятий с преподавателями в формате вебинара (интернет-семинара) с возможностью получить ответы на интересующие вас вопросы от ведущих специалистов Электронного университета ЗАО «Сбербанк-АСТ». В результате прохождения курса слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца, которое потребуется для включения в состав закупочных комиссий, для назначения в качестве контрактного управляющего/сотрудника контрактной службы.

Даты проведения вебинара: 8-9 февраля.

Регистрация по телефонам (8112) 66-31-31, 66-17-86.

Согласно части 6 статьи 38 закона № 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

В связи с принятием Федерального закона № 321-ФЗ от 3 июля 2016 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц» возникает потребность у государственных, муниципальных унитарных предприятий в повышении квалификации своих сотрудников, включаемых в состав комиссии по осуществлению закупок, контрактных служб, контрактных управляющих. Также до 1 января 2017 (часть 23 статьи 112 закона № 44-ФЗ) года необходимо пройти повышение квалификации тем сотрудникам, которые получили дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (в рамках закона 94-ФЗ).

Отвечая на вопросы заказчиков, министерство экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2016 г. N ОГ-Д28-3885 дает следующие разъяснения относительно обучения по закупкам:

«Методические рекомендации, направленные в адрес образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования (письмо от 12 марта 2015 г. Минэкономразвития России № 5593-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России № АК-552/06), разработаны в целях реализации единой государственной политики в области дополнительного профессионального образования специалистов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, повышения уровня квалификации должностных лиц, занятых в сфере закупок, направлены для оказания методической помощи указанным организациям, не являются обязательными для исполнения, а носят рекомендательный характер.

В соответствии с пунктом 2.3 Методических рекомендаций предлагается устанавливать минимальный срок освоения Дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок (далее - Программы) вне зависимости от используемых технологий обучения не менее 108 часов, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 Методических рекомендаций.

При этом согласно пункту 2.4 Методических рекомендаций в случае реализации Программ в целях обучения руководителей организаций-заказчиков минимальный срок обучения по таким Программам может быть снижен до 40 часов.

Вместе с тем Методические рекомендации не несут нормативного характера, и сроки обучения, указанные в пунктах 2.3 и 2.4 Методических рекомендаций, не являются обязательными к применению.

Таким образом, срок обучения для различных категорий обучающихся специалистов устанавливается организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с разрабатываемыми ими согласно пункту 1.1 Методических рекомендаций Программами самостоятельно».

Торопитесь, осталось всего несколько мест.

Источник: Псковская Лента Новостей