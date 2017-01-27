Культура
В Пскове открылась выставка, посвященная людям, которые выжили в блокаду Ленинграда, «сохранив самое главное»
Общество
Островский район готовит обращение в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» с просьбой увеличить количество рейсов автобусов в Острове
Здоровье
НОВОСТИ
Максим Жаворонков: Проблема с ОДН волнует администрацию Псковской области больше, чем какие-то баннеры в гайд-парках14
Политика
Перенос гайд-парка на «Четыре угла» не повлияет на возможность проведения публичных акаций в центре Пскова - Максим Жаворонков