Акция «Хлеб той зимы» прошла в Пскове. ФОТО

В пятницу, 27 января, в Пскове в рамках памятных мероприятий, посвященных Дню полного снятия блокады Ленинграда, на пересечении улицы Пушкина и улицы Ленина уже второй год подряд прошла акция «Хлеб той зимы» в рамках патриотического проекта «Чтобы помнили...» (ФОТОРЕПОРТАЖ).

Как сообщает корреспондент Псковской Ленте Новостей, в рамках акции горожане попробовали «блокадный хлеб», испеченный по оригинальному рецепту, узнали историю знаменитого Псковского партизанского обоза с продовольствием для осажденного Ленинграда, а также получили информационные материалы, посвященные героическим дням блокады: листовки, газеты времен Великой Отечественной войны, издававшиеся в Ленинграде и Пскове.

Инициаторами проведения мероприятия являются Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Псковская региональная молодежная организация «Вечевой Орден».

Источник: Псковская Лента Новостей