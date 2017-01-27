Торжественный прием главы Пскова прошел в день снятия блокады Ленинграда

Сегодня, 27 января, в Пскове по традиции прошел торжественный прием главы города Пскова, приуроченный к 73-ей годовщине снятия блокады Ленинграда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, глава Пскова Иван Цецерский передал слова поздравлений от губернатора региона Андрея Турчака и приветствовал ветеранов-блокадников и защитников города на Неве: «Вы на себе прочувствовали, что значит выстоять. У вас не было детства в привычном понимании этого слова, многие из вас потеряли своих родных и близких, друзей и знакомых. Вы были символом стойкости и мужества для Красной армии, которая 73 года назад прорвала блокаду, вы показали всему миру, что русского человека, невзирая на неимоверные страдания, нельзя сломить». Глава призвал ветеранов, живых свидетелей тех страшных событий, рассказывать о пережитом нашим современникам, чтобы никто не смел даже думать переписывать историю.

Глава Пскова по традиции поздравил с днем рождения блокадницу Антонину Кондрашину, для которой 27 января является двойным праздником.

От имени региональных властей к присутствующим с поздравлением обратился начальник Государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян и вручил грамоты администрации Псковской области.

Память тех, кто ценой своей жизни отстоял Ленинград, почтили минутой молчания.

«Немыслимое количество людей, которые погибли в блокаду Ленинграда и в целом в Великую Отечественную войну - это цена сегодняшней мирной жизни. Каждый из нас обязан это помнить так же твердо, как 73 года назад вы понимали, что фашизм нужно побеждать, пусть даже неимоверными усилиями», - отметил в своем приветствии глава администрации муниципалитета Игорь Калашников.

Председатель областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Лариса Кравцова выразила благодарность руководству области и города за трепетное отношение к этой памятной дате и к людям, пережившим страшные годы блокады. «Для нас это очень большой праздник, потому что мы оставались живы и дали жизнь другому поколению», - сказала она.

Творческие коллективы города поздравили гостей мероприятия музыкальными номерами.

Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня. За это время погибло более 1 млн. человек. В Псковской области боевые действия против оккупантов вели 29 партизанских бригад, насчитывавших свыше 50 тысяч бойцов. Первый обоз с продовольствием для блокадного Ленинграда был отправлен 5 марта 1942 года из Дедовичского района. В настоящее время в Пскове проживает около 160 блокадников.

Источник: Псковская Лента Новостей