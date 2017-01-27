Псковская область признана субъектом РФ со средним уровнем прозрачности закупок

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» подвел итоги десятого юбилейного исследования российского рынка закупок, а также огласил результаты Рейтинга прозрачности в 2016 году. Псковская область получила среднюю оценку прозрачности закупочных процедур, заняв 29 место из 83 возможных.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей координатор организационного комитета проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» Оксана Валяева, в 2016 году Псковская область снова оказалась в нейтральной области, получив средний уровень прозрачности, заняв в этом году 29 место среди 83 субъектов Российской Федерации. Это на 16 позиций выше, чем в прошлый период исследования проекта, и на 8 выше результата в 2014 году.

Город Псков так же является участником проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок». Результаты города схожи, по итогам 2016 года Псков оказался на 30 строчке рейтинга из 85 возможных в секции муниципальных заказчиков, что на 10 позиций выше, чем в 2015, и на 18, чем в 2014 году, когда Псков занимал 48 место.

По результатам подведения итогов «Национального рейтинга прозрачности 2016» государственный сектор в целом находится на уровне «средняя прозрачность» по шкале НРПЗ, который является третьим из пяти возможных.

«Для выявления проблемных зон и возможных решений необходимо ориентироваться на все многообразие участников системы. Результаты рейтинга позволят командам по закупкам пересмотреть свои бизнес-модели, своевременно внести в них соответствующие коррективы и встать в ряды лидеров в текущем рынке в вопросах организации закупочной деятельности, - отметил председатель организационного комитета проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» Виктор Симоненко. - Мы ставим перед собой задачу по масштабированию лучших отечественных практик».

С результатами Национального рейтинга прозрачности закупок 2016, методикой расчета и Картой прозрачности субъектов и муниципальных образований РФ можно ознакомиться в свободном доступе на официальном сайте проекта - www.nrpz.ru.

Начиная с 2006 года, некоммерческий проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» проводит исследование рынка государственных и корпоративных закупок. Полученные данные позволяют независимому негосударственно му аналитическому центру провести рейтингование федеральных, региональных, муниципальных заказчиков (субъектов 44-ФЗ), а также крупнейших корпоративных заказчиков (223-ФЗ) и частных коммерческих компаний по «уровням прозрачности», которые характеризуют зрелость и качество закупочных процессов участников рынка. Данные и показатели в основном характеризуют интенсивность конкуренции на процедурах, степень результативности конкурсных процедур, степень фильтрации заявок на участие и экономическую эффективность процедур.



Источниками данных являются Единая информационная система в сфере закупок (www.zakupki.gov .ru ), официальные сайты заказчиков и анкеты, заполняемые непосредственно участниками рейтинга.

Данные об итогах рейтинга представляются в профильные ведомства для анализа, а также служат сигналом для заказчиков о необходимости изменений существующих процессов закупочной деятельности.

Источник: Псковская Лента Новостей