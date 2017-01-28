Мокрый снег и дождь ждут псковичей в воскресенье

Культура
Четырехтомник «Первая мировая война на почтовых открытках» презентуют сегодня в Псковской областной библиотеке3
Общество
Два вьетнамца и уроженец Ростовской области сядут в тюрьму за попытку незаконного пересечения границы в Псковской области
Здоровье
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Максим Жаворонков: Проблема с ОДН волнует администрацию Псковской области больше, чем какие-то баннеры в гайд-парках56
Политика
Перенос гайд-парка на «Четыре угла» не повлияет на возможность проведения публичных акций в центре Пскова - Максим Жаворонков10