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Мокрый снег и дождь ждут псковичей в воскресенье

28.01.2017 18:28 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье, 29 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер юго-западных направлений 3-8 м/сек. Температура по области: -2…+3 градусов. Атмосферное давление высокое.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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