Суд обязал Собрание депутатов Качановской волости лишить Александра Кириллова депутатских полномочий

По требованию прокурора Палкинского района судом на Собрание депутатов сельского поселения «Качановская волость» вновь возложена обязанность устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции, в частности, лишить депутатских полномочий Александра Кириллова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, Палкинским районным судом 23 января удовлетворено исковое заявление прокурора района об обязании Собрания депутатов сельского поселения «Качановская волость» отменить решение от 30 ноября 2016 года № 69, которым отказано в удовлетворении представления прокуратуры района о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Кириллова.

Напомним, что в ходе проверки, проведенной прокуратурой Палкинского района в июне 2016 года, выявлены грубые нарушения антикоррупционного законодательства в отношении депутата Собрания депутатов Качановской волости Кириллова, которым не представлены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении супруги.

На основании изложенного в адрес главы сельского поселения 20 июня вносилось представление, которое рассмотрено 22 июля на внеочередной сессии Собрания депутатов сельского поселения. Несмотря на то, что в соответствии с частью 7.1 статьи 40 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата прекращаются досрочно в случае неисполнения обязанностей, установленных федеральным законом «О противодействии коррупции», 8 из 10 депутатов на июльской сессии проголосовали против досрочного прекращения полномочий Кириллова.

Поскольку принятое Собранием депутатов сельского поселения «Качановская волость» Палкинского района решение противоречило федеральному законодательству прокуратурой района в Палкинский районный суд направлено заявление о признании незаконным решения представительного органа местного самоуправления об отказе в удовлетворении требований прокурора.

Решением Палкинского районного суда от 25 августа, оставленным в силе апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда от 10 ноября, требования прокурора Палкинского района удовлетворены, решение Собрания депутатов сельского поселения «Качановская волость» от 22 июля признано незаконным.

Как указал суд, действующим законодательством на депутатов представительного органа местного самоуправления возложена обязанность, начиная с отчетного 2015 года, представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В случае несоблюдения данной обязанности предусмотрена ответственность в виде досрочного прекращения полномочий.

Поскольку суд обязал Собрание депутатов сельского поселения «Качановская волость» устранить допущенные нарушения, 30 ноября вновь состоялась сессия указанного представительного органа местного самоуправления, на которой повторно рассмотрен вопрос досрочного прекращения полномочий депутата Кириллова. Однако, большинство депутатов опять проголосовали против. Таким образом, депутаты сельского поселения «Качановская волость» умышленно снова проигнорировали законодательство о противодействии коррупции, на нарушения которого указали прокуратура и суд.

В связи с этим прокурор Палкинского района был вынужден снова обратиться в Палкинский районный суд по вопросу досрочного прекращения полномочий Кириллова.

Палкинским районным судом 23 января исковое заявление прокурора района удовлетворено. Суд обязал Собрание депутатов Качановской волости отменить решение от 30 ноября и устранить допущенные нарушения закона.

Судебное решение не вступило в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей