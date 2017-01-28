Бывшего руководителя совхоза «Победа» Григория Гецентова будут вспоминать 6 февраля

6 февраля исполняется 100 лет со дня рождения Гецентова Григория Ивановича - участника советско-финской и Великой Отечественной войн, Героя Социалистического труда, который на протяжении 20 лет, начиная с 1966 года, являлся бессменным руководителем совхоза «Победа».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского района, торжественные мероприятия, приуроченные к столетию ветерана, в этот день пройдут на его могиле в деревне Черская Палкинского района и возле здания администрации ЗАО «Агрофирма «Победа» в деревне Писковичи Псковского района, у бюста Герою Социалистического труда.

Под руководством Григория Гецентова совхоз «Победа» стал одним из лучших не только в Псковской области, но и во всем Советском Союзе. Много внимания он уделял обустройству центральной усадьбы хозяйства в деревне Писковичи и других населенных пунктов, находившихся на территории совхоза «Победа». Практически вся ныне действующая инфраструктура агрофирмы «Победа», жилой фонд были созданы в период его нахождения на посту директора совхоза.

За два десятилетия под его руководством урожайность зерновых культур возросла в 4 раза и к середине 1980-х годов составляла около 30 центнеров с гектара, а урожайность в овощеводстве выросла в 5 раз и превышала 400 центнеров с гектара. Совхоз выполнял до 60 процентов областного задания по продаже овощей. В животноводстве хозяйство специализировалось на производстве молока. Продуктивность коров удвоилась, а в 1985 году в среднем от каждой коровы было получено свыше 4000 килограммов молока. Валовая продукция совхоза в 1985 году оценивалась в 5 миллионов 239 тысяч рублей. В 1965 году хозяйством было реализовано продукции на 831 тысячу рублей, а два десятилетия спустя – на 8 миллионов 800 тысяч рублей. Рентабельность достигла почти 36 процентов.



Заслуги Григория Гецентова были высоко оценены Советским государством: в 1976 году он был удостоен звания Героя Социалистического труда, а возглавляемое им хозяйство было награждено Орденом Трудового Красного Знамени.

Источник: Псковская Лента Новостей