Право работников Палкинской районной больницы на социальные выплаты будет отстаиваться в суде

Прокуратурой района по обращению работников «Палкинской районной больницы» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская межрайонная больница» проведена проверка соблюдения законодательства о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, согласно статье 4 Закона Псковской области от 05.04.2005 № 427-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области» размер, условия и порядок предоставления компенсации гражданам, относящимся к категориям медицинских работников, устанавливается администрацией области.

Пунктами 2, 3 Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области, утвержденного постановлением администрации Псковской области от 12.09.2005 № 363 (в ред. постановления от 20.01.2015 № 21), установлено, что мера социальной поддержки предоставляется гражданам в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер компенсации составляет 1100 рублей.

В ходе проверки установлено, что выплата указанных денежных средств руководством ГБУЗ «Псковская межрайонная больница» с октября 2016 года была прекращена.

В связи с выявленными нарушениями прав граждан прокурором Палкинского района мировому судье направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании с ГБУЗ «Псковская межрайонная больница» Псковской области компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в пользу работников поликлиники филиала ГБУЗ «Палкинская районная больница».

Источник: Псковская Лента Новостей