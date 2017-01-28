Псковичей призывают заявлять в полицию на подозрительных лиц, пытающихся попасть в чужую квартиру

В последнее время на территории Псковской области имеют место факты совершения хищений денежных средств из квартир граждан. Жертвами злоумышленников чаще всего становятся пожилые жители региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступники могут представляться работниками коммунальных или социальных служб и, под предлогом проверки газового оборудования или под другими благовидными предлогами проникать в жилые помещения. Как правило, они действуют в паре. Пока один из них отвлекает внимание хозяев, другой совершает хищение денег и ценностей. Полиция располагает информацией о том, что злоумышленники могут сопровождать потерпевших от магазина, ожидать возле подъездов и даже предложить помочь донести сумки или иным способом войти в доверие.

В связи с этим управление МВД России по Псковской области призывает граждан проявлять бдительность и довести данную информацию до своих пожилых родственников. Если вам стали известны подобные факты, если у вас во дворе появились подозрительные лица, которые пытаются попасть в подъезды или квартиры, незамедлительно обращайтесь в полицию. Помните, что своим своевременным сигналом вы можете предотвратить преступление.

Источник: Псковская Лента Новостей