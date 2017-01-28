Руководитель отдела культуры Великолукской епархии принял участие в Международных Рождественских образовательных чтениях

26 января в актовом зале Коломенской духовной семинарии по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в рамках направления «Церковь и культура» XXV Международных Рождественских образовательных чтений прошел выездной семинар руководителей епархиальных отделов по культуре и епархиальных древлехранителей. В мероприятии приняли участие представители 86 епархий Русской Православной Церкви. Великолукскую епархию на семинаре, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, представлял руководитель отдела культуры Дмитрий Васильев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, мероприятие открылось приветственным словом ректора семинарии епископа Зарайского Константина.

После обсуждения докладов была организована экскурсия по семинарии и церковно-историческому кабинету, затем гости посетили Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь и Петропавловский храм в Коломне, где их встретил благочинный Коломенского округа епископ Луховицкий Петр. У могилы родственников святителя Филарета, митрополита Московского, участники семинара вознесли заупокойную молитву. Далее состоялось посещение древнейшего храма Подмосковья - церкви святого Иоанна Предтечи, а также Успенского кафедрального собора, Воскресенского и Тихвинского храмов. В заключение прошла экскурсия по Ново-Голутвинскому монастырю, где за чаепитием были подведены итоги выездного семинара.

27 января участники семинара посетили исторический парк на ВДНХ, где в павильоне № 57 развернуты обширные экспозиции «Россия - моя история», с огромным успехом демонстрировавшиеся в 2013-2014 годах в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве и некоторых городах России, и приняли участие в совещании представителей епархиальных отделов культуры и древлехранителей.

Двухдневный семинар был организован Патриаршим советом по культуре, Экспертным советом по церковному искусству, архитектуре и реставрации при участии Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата.

Источник: Псковская Лента Новостей