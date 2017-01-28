Росреестр начал предоставлять услуги по экстерриториальному принципу

Владельцы объектов недвижимости с 25 января получили возможность подавать во всех регионах РФ заявления на госрегистрацию прав на недвижимость и на кадастровый учет по новому, экстерриториальному принципу, сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» замруководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Андрей Приданкин.

«Теперь гражданину, который хочет распорядиться своей объектом недвижимости, не обязательно ехать, например, из Москвы в Магадан или Владивосток, чтобы совершить эту сделку», - сказал он.

Возможность экстерриториальной подачи документов - одно из нововведений, предусмотренных вступившим с 2017 года законодательством.

Благодаря созданию в Росреестре единой информационной системы, охватывающей и кадастровый учет, и регистрацию прав на недвижимость, граждане получили также возможность подавать одно заявление и на кадастровый учет, и на регистрацию права.

За первые 15 дней работы по новому законодательству Росреестр принял через офисы Федеральной кадастровой палаты и сеть Многофункциональных центров более 2 млн запросов и заявлений на получение выписок из объединенного реестра, в которых теперь содержатся сведения как о технических характеристиках объекта недвижимости, так и о его правовом статусе.

При этом повышена ответственность чиновников за ведение реестра, что обеспечит "дополнительную степень защиты интересов и прав граждан", сказал Приданкин.

Наконец, сокращены сроки оказания многих услуг. В частности, для единой процедуры кадастрового учета и регистрации прав срок сокращен в 2 раза до 10 дней, отметил он.

На сайте Росреестра для граждан с января начали работать личные кабинеты, благодаря которым каждый гражданин может увидеть все свои объекты недвижимости, их кадастровую стоимость, технические характеристики.

Личные кабинеты станут также платформой для организации обратной связи с заявителями, в частности, если будет требоваться корректировка тех или иных данных в госреестре, сказал Приданкин.

По его словам, общее число заявлений, которые обслужит Росреестр, в январе, может превысить показатели за тот же период прошлого года.

Росреестр также завершает запуск в полном объеме всех своих электронных сервисов. Уже работают сервисы по подаче заявлений на регистрацию права, запросу сведений об объекте недвижимости и получению выписок, предварительной записи на прием.

По словам Приданкина, полностью все электронные сервисы Росреестра будут перезапущены во второй декаде февраля.

Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) объединил с 2017 года сведения из двух прежних: Государственного кадастра недвижимости и Единого госреестра прав на недвижимое имущество. Единственным доказательством существования прав собственности стала электронная запись в ЕГРН, что минимизирует угрозу мошенничества и снижает риски операций на рынке недвижимости.

Российские граждане, по данным публичной системы «Ваш контроль», которая собирает оценки в МФЦ и через смс опросы, оценивали услуги Росреестра в декабре на 4,8 балла по 5-бальной шкале.

Источник: Псковская Лента Новостей