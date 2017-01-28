Два вьетнамца и уроженец Ростовской области сядут в тюрьму за попытку незаконного пересечения границы в Псковской области

Двое граждан Социалистической Республики Вьетнам и уроженец Ростовской области приговорены судом к лишению свободы за попытку незаконно пересечь Государственную границу России. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района.

Прокурором Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении граждан Социалистической Республики Вьетнам. Находясь в пограничной зоне и двигаясь к российско-латвийской границе, они не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области в 3 км от Государственной границы Российской Федерации.

Приговором Пыталовского районного суда подсудимые признаны виновными в совершении покушения на пересечение Государственной границы Российской Федерации (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ).

С учетом позиции обвинения суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 месяцев.

Источник: Псковская Лента Новостей