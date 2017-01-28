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Облачную погоду и снег прогнозируют в Псковской области 30 января

29.01.2017 14:35 ПЛН, Псков

В понедельник, 30 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Прогнозируется ветер юго-западных направлений 5-10 м/сек.

Температура по области: -4…+1 градусов.

Атмосферное давление высокое.

Источник: Псковская Лента Новостей



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