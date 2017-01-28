Облачную погоду и снег прогнозируют в Псковской области 30 января

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?

Поддерживаю нововведение. Новый порядок выгоднее для жильцов

Идея правильная, но как обычно - при реализации много «косяков»

Это требование закона, а его надо исполнять — так что особо не задумываюсь

На эту тему много говорят, но я еще только разбираюсь в нововведениях

По-моему, все это — просто поборы с нищего населения

Другое

Затрудняюсь ответить







