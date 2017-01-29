101 год исполнился псковичу, Почетному сотруднику госбезопасности Антону Лихачеву

В воскресенье, 29 января, исполнился 101 год жителю Пскова, Почетному сотруднику органов госбезопасности Антону Лихачеву.

Отметим, что год назад со столетним юбилеем ветерана поздравил президент России Владимир Путин. Конверт с личным поздравлением от главы государства Антону Петровичу передал губернатор Псковской области Андрей Турчак.

В этом году поздравление именинника запланировано на начало следующей рабочей недели.

Антон Петрович Лихачев родился 29 января 1916 года в Смоленской области в многодетной семье крестьян-бедняков. В 1939 году поступил на службу в УМВД, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела. Дважды в 1945 и 1947 годах находился в специальных командировках на территории Маньчжурии в качестве руководителя оперативной группы УМГБ по Хабаровскому краю. Под его руководством оперативный состав подготовил и осуществил 49 операций по выводу и приему агентуры. За образцовое выполнение заданий командования удостоен высоких государственных наград. В Псков Антона Лихачева перевели в 1960 году на должность заместителя начальника УКГБ при СМ СССР по Псковской области. В январе 1967 года он был уволен в запас. С тех пор Антон Лихачев активно участвует в работе ветеранской организации управления, встречается с молодыми сотрудниками, выступает в местных СМИ.

Источник: Псковская Лента Новостей