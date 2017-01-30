Новые нормативы ОДН не будут применяться в Островском районе до того, пока власти однозначно не поймут, что плата потребителей не будет увеличиваться

Новые нормативы ОДН не будут применяться в Островском районе до того, пока власти однозначно не поймут, что плата потребителей не будет увеличиваться. Об этом сообщил глава администрации Островского района Дмитрий Быстров в рамках рабочей поездки во время повторного посещения одно из самых крупных и передовых предприятий агропромышленного комплекса Псковской области - ООО «Идаванг». Об этом сообщает сайт Островского района.

В начале встречи руководитель муниципалитета рассказал о принимаемых мерах со стороны районной администрации по тем проблемным вопросам, которые были затронуты работниками свиноводческого комплекса на прошлой встрече, а также ближайших и долгосрочных перспективах развития Острова.

Несмотря на сложную социально-экономическую обстановку, Дмитрий Быстров заявил, что органы местного самоуправления приложат все усилия к тому, чтобы тарифы ЖКХ для жителей Островского района оставались в рамках общероссийского роста и не вышли за пределы сверхнормативных значений.

Ожидается, что современный кинокомплекс на базе Центра культуры «Юбилейный начнёт функционировать уже в этом году.

Запланировано благоустройство городского стадиона, налаживание работы детских спортивных кружков, в частности секции бокса.

Должен продолжится ремонт дорожного покрытия участка региональной дороги по маршруту Грызавино – Малая Губа, заявка на эти работы подана в Государственный комитет Псковской области по транспорту.

Далее встреча перешла в режим диалога. Глава администрации поддержал обращение по возобновлению традиции проведения торжественного мероприятия, приуроченного к Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, когда происходит чествование работников села и агропромышленного комплекса хозяйств района.

На вопрос о плате за общедомовые нужды, глава администрации Островского района заверил, что та ситуация, которая произошла в областном центре, когда собственники получили квитанции с завышенными начисленными суммами, в Острове не повторится. «Это нелогично, когда плата за одни и те же услуги вырастает в несколько раз. Вероятно, сбой произошёл из-за неверно выбранного метода расчёта. Новые нормативы не будут применяться в районе до того, пока мы однозначно не поймём, что плата потребителей не будет увеличиваться», - отметил Дмитрий Быстров.

Справедливыми были сочтены и замечания по недостаточному уличному освещению, особенно на пешеходных переходах.

Работники «Идаванга» высказали много нареканий по содержанию городских дорог, пешеходных зон и тротуаров. «Я уже взял эту проблему на контроль. Еженедельно с главой администрации городского поселения мы делаем рейд по улицам города, как результат проработаны новые технические задания по содержанию городских улиц, где включены дополнительные виды работ. Думаю, что с наступлением весны ситуация должна измениться», - подчеркнул руководитель администрации.

Отвечая на вопросы, Дмитрий Быстров пояснил, что ремонт дорожного покрытия на улицах Острова безусловно будет осуществлён. В первую очередь подрядчики займутся наиболее проблемными участками в центре города. «Через официальный сайт администрации Островского района мы запустили народное интернет-голосование, где сами жители определяют приоритетные дороги для ремонта. Постараемся сделать как можно больше. Объективно объёмы работ ограничены только наличием на эти цели средств в местном бюджете. Надо отдать должное областной администрации, которая в этом вопросе нам тоже идёт на встречу», - отметил Дмитрий Михайлович.

Волновали работников свинокомплекса и вопросы содержания и ремонта висячих цепных мостов, а также недостаток общественных туалетов в городе, особенно в дни проведения массовых праздничных мероприятий.

В завершении встречи глава администрации пожелал присутствующим дальнейшего развития производства, хорошего трудового дня, здоровья и удачи.

«Очень приятно, что здесь работают люди, душой переживающие за свой город. Поверьте, что и органы местного самоуправления - не сторонние наблюдатели.

Нам всем по-человечески хочется, чтобы у островичей были нормальные бытовые условия, достойная зарплата и выбор трудоустройства, чтобы в городе и сельских поселениях были хорошие дороги и тротуары.

К сожалению, всё и быстро сделать невозможно. Будем исправлять ошибки, будем стараться и работать», - подытожил Дмитрий Быстров.

Источник: Псковская Лента Новостей