Новые нормативы ОДН не будут применяться в Островском районе до того, пока власти однозначно не поймут, что плата потребителей не будет увеличиваться

Культура
Четырехтомник «Первая мировая война на почтовых открытках» презентуют сегодня в Псковской областной библиотеке3
Общество
Руководитель Миссионерского отдела Великолукской епархии принял участие в работе ХХV Рождественских чтений
Псковичи могут стать участниками вебинара по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг»
Здоровье
НОВОСТИ
После вмешательства прокуратуры восстановлено водоснабжение четырех многоквартирных домов в деревне Орша
Максим Жаворонков: Проблема с ОДН волнует администрацию Псковской области больше, чем какие-то баннеры в гайд-парках60
Политика
Перенос гайд-парка на «Четыре угла» не повлияет на возможность проведения публичных акций в центре Пскова - Максим Жаворонков10