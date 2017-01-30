Ударивший сына ремнем житель Гдовского района приговорен к 180 часам обязательных работ

Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, приговором мирового судьи судебного участка № 3 Гдовского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, в отношении близких лиц).

В суде установлено, что 10 сентября 2016 года мужчина, находясь по месту жительства, за непослушание своего малолетнего сына нанес ему несколько ударов брючным ремнем по ягодицам, а после – несколько ударов рукой по ягодицам и один удар по щеке.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Источник: Псковская Лента Новостей