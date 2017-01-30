Руководитель Миссионерского отдела Великолукской епархии принял участие в работе ХХV Рождественских чтений

26 января в Международной академии бизнеса и управления, расположенной в районе Марьина Роща Москвы, в рамках направления «Миссионерское служение Русской Православной Церкви» XXV Международных Рождественских образовательных чтений, состоялась конференция «Миссия Церкви в современном мире». Великолукскую епархию на форуме, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, представил руководитель Миссионерского отдела иерей Димитрий Ласкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии.

Работу конференции возглавил председатель Синодального миссионерского отдела, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, с приветственным словом к собравшимся обратилась ректор Международной академии бизнеса и управления Е. Добренькова.

Обсуждение актуальных вопросов миссионерской деятельности Церкви открыли доклады конференции «Миссия Церкви в современном мире». В пленарном заседании приняли участие заместители председателя Синодального миссионерского отдела, руководители епархиальных миссионерских отделов, приходские миссионеры.

По окончании конференции прошел ряд круглых столов, посвященных мисссионерскому образованию, истории миссионерского служения святителя Николая Японского, методам миссионерской и пастырской работы среди малочисленных и коренных народов России.

В этот же день в рамках работы направления «Миссионерское служение Русской Православной Церкви» состоялся круглый стол «Миссионерское богослужение». Модераторами круглого стола выступили епископ Губкинский и Грайворонский Софроний и секретарь епархиального управления Губкинской епархии протоиерей Дмитрий Карпенко.

Отправной точкой для разговора круглого стола стал документ столетней давности - Определение «О церковном проповедничестве» Поместного собора Российской Православной Церкви 1917-1918 годов, основные положения которого представила в кратком сообщении старший преподаватель СФИ Лидия Крошкина. В своих выступлениях частники круглого стола обсудили множество условий, формирующих успех христианской проповеди.

27 января в Международной академии бизнеса и управления в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений прошло совещание руководителей епархиальных миссионерских отделов.

Встреча проводилась Синодальным миссионерским отделом в рамках направления «Миссионерское служение Русской Православной Церкви» под председательством митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.

В рамках работы совещания состоялось обсуждение практических вопросов деятельности епархиальных миссионерских отделов.

Источник: Псковская Лента Новостей