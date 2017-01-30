Сегодня: Понедельник, 30 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Распродажа детских игрушек Зарплата бюджетников в Псковской области Полититоги года За вкусным - в магазины «Соловьи»! Легкий переход Для экономных мам Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Зарплата бюджетников в Псковской области: Как накаляются требования

Зарплата бюджетников в Псковской области: Как накаляются требования

Дискуссия по проблеме начисления и выплаты стимулирующей части заработной платы работникам бюджетной сферы в Псковской области, инициированная Псковским облсовпрофом, шла два часа. Но и за это...62



Руководитель Миссионерского отдела Великолукской епархии принял участие в работе ХХV Рождественских чтений

30.01.2017 09:31 ПЛН, Псков

26 января в Международной академии бизнеса и управления, расположенной в районе Марьина Роща Москвы, в рамках направления «Миссионерское служение Русской Православной Церкви» XXV Международных Рождественских образовательных чтений, состоялась конференция «Миссия Церкви в современном мире». Великолукскую епархию на форуме, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, представил руководитель Миссионерского отдела иерей Димитрий Ласкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии.
 
Работу конференции возглавил председатель Синодального миссионерского отдела, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, с приветственным словом к собравшимся обратилась ректор Международной академии бизнеса и управления Е. Добренькова.  
 
Обсуждение актуальных вопросов миссионерской деятельности Церкви открыли доклады конференции «Миссия Церкви в современном мире». В пленарном заседании приняли участие заместители председателя Синодального миссионерского отдела, руководители епархиальных миссионерских отделов, приходские миссионеры.
 
По окончании конференции прошел ряд круглых столов, посвященных мисссионерскому образованию, истории миссионерского служения святителя Николая Японского, методам миссионерской и пастырской работы среди малочисленных и коренных народов России.
 
В этот же день в рамках работы направления «Миссионерское служение Русской Православной Церкви» состоялся круглый стол «Миссионерское богослужение». Модераторами круглого стола выступили епископ Губкинский и Грайворонский Софроний и секретарь епархиального управления Губкинской епархии протоиерей Дмитрий Карпенко.
 
Отправной точкой для разговора круглого стола стал документ столетней давности - Определение «О церковном проповедничестве» Поместного собора Российской Православной Церкви 1917-1918 годов, основные положения которого представила в кратком сообщении старший преподаватель СФИ Лидия Крошкина. В своих выступлениях частники круглого стола обсудили множество условий, формирующих успех христианской проповеди.
 
27 января в Международной академии бизнеса и управления в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений прошло совещание руководителей епархиальных миссионерских отделов.
 
Встреча проводилась Синодальным миссионерским отделом в рамках направления «Миссионерское служение Русской Православной Церкви» под председательством митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.
 
В рамках работы совещания состоялось обсуждение практических вопросов деятельности епархиальных миссионерских отделов.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь