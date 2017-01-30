Более 300 учащихся в Пскове и Псковском районе повысили свою пенсионную грамотность

В Пскове, как и по всей России, кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи проходила в период с сентября по декабрь прошлого года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, всего в образовательных мероприятиях приняли участие 307 учащихся 9 общеобразовательных школ и 3 ссузов.

Целью кампании стало повышение заинтересованности каждого молодого человека в формировании будущей пенсии, личной ответственности за свое будущее пенсионное обеспечение.

В среднеспециальных учебных заведениях области лекции проводились в первую очередь для учащихся выпускных курсов: для них знания о возможностях формирования пенсионных прав и управления ими особо актуальны в преддверии скорого начала их трудовой биографии.

Все молодые люди, принявшие участие в кампании, получили учебник «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», который является хорошим подспорьем для изучения того, как устроена пенсионная система России, и что нужно сделать для того, чтобы при выходе на пенсию она была бы достойной.

Современное российское законодательство предоставляет множество возможностей увеличить будущую пенсию тем, кто только начинает свой трудовой путь. К сожалению, этой важной теме практически не уделено внимание в программе среднего образования. Молодые люди выходят во взрослую жизнь невооруженные пенсионными знаниями. Поэтому Пенсионный фонд Российской Федерации и проводит такую образовательную акцию, которая позволит молодежи получить знание основных положений пенсионного законодательства, понимание своих пенсионных прав, а также обязанностей работодателей и государства.

Данная кампания будет продолжена в 2017 году.

Источник: Псковская Лента Новостей