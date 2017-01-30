В России могут разрешить продажу пива на АЗС

В Госдуму внесли законопроект, отменяющий запрет на розничную продажу алкогольной продукции на автозаправочных станциях. Как следует из документа, подготовленного сенатором от Астраханской области Геннадием Орденовым, на АЗС можно будет продавать алкогольную продукцию крепостью не выше 16,5% этилового спирта, сообщает Auto.mail.ru.

26 января законопроект был направлен в комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что во многих случаях в непосредственной близости от АЗС располагаются магазины, что делает запрет реализации алкогольной продукции на АЗС фактически не имеющим смысла и не достигающим цели, ради которой он вводился.

«Если следовать логике данного запрета, то было бы необходимо распространить его и на все магазины, торгующие алкоголем, имеющие поблизости парковочные места, поскольку предполагается, что водитель, приобретя спиртной напиток в магазине и вернувшись к своему автомобилю, должен его раскупорить и немедленно употребить», — говорится в тексте документа.

В подтверждение мысли о неэффективности данного запрета сенатор приводит данные МВД, по которым количество ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, с 2010 года возросло, и введение запрета в 2011 году не привело к какому-либо положительному влиянию на динамику этого показателя: 11,8 тыс. зарегистрированных ДТП в 2010 году, 16 тыс. ДТП - в 2015 году.

Кроме того, указывает Орденов, запрет на продажу алкоголя на АЗС создал дополнительные неудобства для физических лиц-клиентов АЗС и усложнил предпринимательскую деятельность автозаправочных предприятий.

Запрет на торговлю спиртным на АЗС ввели в 2011 году. Продажа алкоголя запрещена на АЗС и на прилегающей территории. За нарушение требований закона владельцам АЗС грозит штраф - до 100 000 рублей с конфискацией спиртного.

Ранее с предложением разрешить торговать на заправках напитками с содержанием спирта не более 16,5% объема готовой продукции выступал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Эксперты тогда указывали, что запрет усложнил предпринимательскую деятельность, из-за чего многим компаниям пришлось поднять цены на топливо. По данным Российского топливного союза, до запрета 15-20% прибыли АЗС приходилось именно на реализацию алкоголя, прежде всего пива.

Источник: Псковская Лента Новостей