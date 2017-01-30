Проектный комитет программы по реформе госконтроля в РФ одобрил планы реализации восьми ее направлений

Проектный комитет программы по реформе госконтроля одобрил планы реализации восьми ее направлений. Соответствующее решение было принято на заседании комитета под председательством министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «Интерфакс».

Программа по реформированию контрольно-надзорной деятельности складываются из 8 проектов. Среди них переход на риск-ориентированный подход с концентрацией проверок там, где выше риски для безопасности граждан; создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; усиление профилактики нарушений; систематизация обязательных требований, которые проверяют инспекторы; совершенствование кадровой политики; противодействие коррупционным проявлениям; информатизацию госконтроля, а также повышение качества надзора на региональном и муниципальном уровнях.

На данный момент в реализации программы участвуют 12 федеральных контрольно-надзорных органов: МВД, МЧС, ФАС, ФНС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Ространснадзор, Росприроднадзор, Роструд, Ростехнадзор и ФТС.

По мнению М.Абызова на сегодня уровень погружения в суть реформы среди сотрудников некоторых ведомств, которым предстоит применять риск-ориентированный подход, достаточно низкий.

«Уже полгода мы говорим про создание полных перечней поднадзорных субъектов и их распределение по категориям риска. Степень понимания этого процесса на уровне исполнителей сильно различается от ведомства к ведомству. Им приходится заново объяснять то, что уже полгода на уровне руководителей обсудили и поняли», - сказал министр на заседании.

«Необходимо, чтобы этот сигнал прошел по всей вертикали контрольно-надзорных ведомств. Просьба проконтролировать, каким образом коллеги построят свою работу», - отметил М.Абызов.

Министр также рассказал, что для синхронизации реформы госконтроля на федеральном и региональном уровнях разработан проект по повышению качества контрольно-надзорной деятельности на региональном и муниципальном уровне. Согласно паспорту этого направления, все документы, необходимые для оптимизации и повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности, должны быть приняты уже в текущем году. Однако некоторые регионы уже обратились с просьбой перенести сроки из-за опасений не успеть выполнить все требования.

М.Абызов сообщил, что корректировка сроков возможна только после того, как президент РФ примет соответствующее решение. Он также выступил против переноса сроков перехода на риск-ориентированный подход в регионах.

«Не согласен, что мы должны растянуть на 2 года распределение объектов по категориям риска и формирование плана проверок на 2018 год без пилотного этапа определения проверок на 2018 год региональными надзорами на основании понимания уровня угроз и рисков», - сказал министр.

«Здесь необходимо взаимодействовать с Агентством стратегических инициатив в рамках их форматов обсуждения лучших практик, рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, одной из составных частей которого является качество регионального надзора. И в том числе, обеспечить соответствующий модуль в их образовательных программах, которые они реализуют совместно с РАНХиГС по обсуждению лучших практик», - отметил он.

Планы по реформированию контрольно-надзорной деятельности должны быть утверждены до 1 марта этого года.

Источник: Псковская Лента Новостей