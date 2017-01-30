За неделю в Псковской области совершено 21 мошенничество

За прошедшую неделю в полицию области поступило 21 заявление о мошеннических действиях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 14 случаев мошенничества связаны с использованием телекоммуникационных систем или приобретением товаров через сеть Интернет.

Большое распространение на этой неделе получили мошеннические схемы, когда злоумышленник представлялся сотрудником службы безопасности банка и, пользуясь доверчивостью граждан, получал доступ к их счетам.

Жителю Великих Лук на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к банковской карте горожанина требуется уточнить ее реквизиты.

В результате с банковской карты великолучанина было снято около 6500 рублей. По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело.

Отмечены также хищения денежных средств граждан путем обмана в ходе купли-продажи товаров через объявления в сети Интернет.

В Острове 24 января незнакомец под предлогом приобретения мебели через сайт в Интернете с использованием мобильных телефонов завладел у местной жительницы деньгами в сумме 169 тысяч рублей.

Полиция Псковской области обращает внимание граждан:

будьте предельно внимательны при совершении банковских операций.

никогда ни под каким предлогом не сообщайте кому бы то ни было паролей, кодов доступа и прочей личной информации.

При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию.

при покупке или продаже избегайте предоплаты. Если же предоплата является необходимым условием сделки, она не должна быть слишком большой.

Источник: Псковская Лента Новостей