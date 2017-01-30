Александр Седунов: 1 сентября 2017 года новая школа в Пскове начнет работу, это ни у кого не вызывает сомнений

1 сентября 2017 года новая школа в Пскове распахнет двери, это ни у кого не вызывает сомнений. Об этом сообщил начальник управления образования Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции 30 января.

Александр Седунов отметил, что строительство нового корпуса школы происходит впервые за последнюю четверть века, это очень значимо. Такой шанс для Псковской области очень важен, подчеркнул он. В Псковской области за последние годы отремонтировано 75-80 зданий учреждений образования. В Пскове это здание 47-й школы.

Ведется набор во все классы новой школы - с 1 по 11-й. Александр Седунов подчеркнул, что второй смены в школе не будет. Это главное условие участия в федеральной программе, за счет которой финансируется строительство.

После ввода в эксплуатацию новой школы существенно изменится 2-я смена в школах Дальнего Завеличья. Александр Седунов рассказал, что администрацией области было издано распоряжение, которое распланировало деятельность по вводу новых мест до 2025 года.

Источник: Псковская Лента Новостей