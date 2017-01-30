ПФР: Псковские пенсионеры получили единовременную выплату в срок и в полном объеме

В Псковской области завершилась выплата 5 тысяч рублей пенсионерам. В регионе доставка осуществлялась в срок с 13 по 25 января.

Как пояснила Псковской Ленте Новостей управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, в январе 2017 года отделение профинансировало все доставочные организации в срок и в полном объеме.

Всего в регионе по линии ПРФ данную выплату получили более 210 тысяч пенсионеров. На эти цели Пенсионным фондом направлено около 1,1 млрд рублей.

«Если кто-то по каким-то причинам не получил единовременную выплату в январе, она будет произведена позднее. Если единовременная выплата не получена по причине смерти получателя, то ее получат наследники, отметила управляющий», - добавила она.

Напомним, что в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5 000 рублей. Эта сумма стала заменой индексации, которая не была произведена во второй половине 2016 года.

https://vk.com/pfr_pskov. По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте»

Источник: Псковская Лента Новостей