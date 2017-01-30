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Зарплата бюджетников в Псковской области: Как накаляются требования

Зарплата бюджетников в Псковской области: Как накаляются требования

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ПФР: Псковские пенсионеры получили единовременную выплату в срок и в полном объеме

30.01.2017 12:34 ПЛН, Псков

В Псковской области завершилась выплата 5 тысяч рублей пенсионерам. В регионе доставка осуществлялась в срок с 13 по 25 января.
Как пояснила Псковской Ленте Новостей управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, в январе 2017 года отделение профинансировало все доставочные организации в срок и в полном объеме.
 
Всего в регионе по линии ПРФ данную выплату получили более 210 тысяч пенсионеров. На эти цели Пенсионным фондом направлено около 1,1 млрд рублей.
 
«Если кто-то по каким-то причинам не получил единовременную выплату в январе, она будет произведена позднее. Если единовременная выплата не получена по причине смерти получателя, то ее получат наследники, отметила управляющий», - добавила она.
 
Напомним, что в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5 000 рублей. Эта сумма стала заменой индексации, которая не была произведена во второй половине 2016 года.

 

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте» https://vk.com/pfr_pskov.

Источник: Псковская Лента Новостей



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