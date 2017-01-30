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Еще ни одному ребенку не отказали в приеме в новую школу в Борисовичах

30.01.2017 12:35 ПЛН, Псков

В новую школу в Борисовичах ведется запись, и еще никому не отказали. Об этом сообщила директор инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко на пресс-конференции 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Сейчас любой желающий может записаться на сайте гимназии. Начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов сообщил, что с родителями будет проведена подготовительная работа, им сообщат, где и когда будут проведены собрания перед началом учебного года.
 
Основой станут классы инженерно-лингвистической гимназии. Сейчас они насчитывают по 37-38 человек, поэтому классы придется делить.

Источник: Псковская Лента Новостей



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