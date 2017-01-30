Виталий Дидыч переизбран на пост председателя Молодежного совета Псковского района

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Жители улицы Балтийской просят провести общественные слушания по строительству нового храма в Борисовичах24
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НОВОСТИ
После вмешательства прокуратуры восстановлено водоснабжение четырех многоквартирных домов в деревне Орша1
Максим Жаворонков: Проблема с ОДН волнует администрацию Псковской области больше, чем какие-то баннеры в гайд-парках60
Политика
Перенос гайд-парка на «Четыре угла» не повлияет на возможность проведения публичных акций в центре Пскова - Максим Жаворонков10
Спорт
Псковскую область на всероссийских соревнованиях по биатлону под Островом будет представлять один спортсмен 2