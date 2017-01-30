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Виталий Дидыч переизбран на пост председателя Молодежного совета Псковского района

30.01.2017 13:14 ПЛН, Псков

В Молодежном совете Псковского района состоялись выборы руководителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского района, на должность председателя путем голосования переизбран курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Виталий Дидыч. Заместителем председателя стал Павел Черкудинов, ответственным секретарем - Светлана Образцова.

Также в состав Молодежного совета был принят новый член - девушка с активной жизненной позицией.

После выборов члены совета обсудили план работы на 2017 - 2018 год. В частности, в новом году планируется провести еще больше совместных мероприятий с различными молодежными объединениями, центрами и государственными учреждениями во многих сферах жизни Псковского района.

Источник: Псковская Лента Новостей



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