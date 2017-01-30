Епископ Сергий (Булатников) возглавил литургию в храме Александра Невского поселка Сосновый Бор

29 января, в день поклонения честным веригам апостола Петра, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского поселка Сосновый Бор.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, ему сослужили благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Невель протоиерей Петр Нетреба, настоятель храма св. вмч. Георгия Победоносца с. Воронич иеромонах Иеремия (Чугунов) и настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского п. Сосновый Бор иерей Владимир Рогозин. Диаконский чин возглавил иеродиакон Андрей (Парфенов).

Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Троицкого кафедрального собора города Невель под управлением регента Марины Нетреба.

На Малом входе епископ Сергий, во внимание к трудам на благо Святой Церкви, вручил церковную награду - право ношения камилавки - настоятелю храма Александра Невского п. Сосновый Бор, иерею Владимиру Рогозину.

По окончании Божественной литургии владыка Сергий обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором подробно разъяснил смысл прочитанного отрывка евангельского повествования, проповеди на Евангельский текст, повествующей о мытаре и фарисее, а также тепло приветствовал участников богослужения и поздравил всех с воскресным днем, а причастников с принятием Святых Христовых Таин.

От лица прихожан храма святого благоверного князя Александра Невского епископа Сергия поздравил настоятель иерей Владимир, который поблагодарил владыку за архипастырский визит, за отеческое внимание к приходу, за добрые пожелания и архипастырские труды.

Напомним, что освящение храма Александра Невского в п. Сосновый Бор состоялось в день памяти святого, 6 декабря 2015 года. Чин великого освящения храма совершил епископ Великолукский и Невельский Сергий. Храм построен старанием благотворителя Игоря Михайловича Кущ, при поддержке протоиерея Петра Нетребы.

Источник: Псковская Лента Новостей