В новой псковской школе будет работать система питания, аналогичная «Макдональдсу»

В новой псковской школе будет работать система питания, аналогичная «Макдональдсу». Об этом директор инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко рассказала на пресс-конференции 30 января.

В новом здании будет большой пищеблок, обеденный зал. В школе будет опробована современная система питания: обслуживание будет вестись быстро, как в ресторанах быстрого питания, но еда будет вкусной и полезной.

Опыт ее работы псковичи изучали в Санкт-Петербурге на примере школы в Новом Оккервиле и гимназии номер 528. Как сообщил начальник управления образования Пскова Игорь Прокофьев, поездку организовала компания, которая выиграла конкурс на питание.

Детей будут обслуживать два буфета и одна раздаточная линия. Готовить будут только блюда, которые едят дети. Это не только салаты, десерты и горячее. Например, в петербургских школах школьники охотно выбирают шаурму.

Оплачивать питание дети будут специальной карточкой, которая также служит и электронным пропуском в школу.

Родители смогут посмотреть в личном кабинете в интернете, что ребенок сегодня поел и на какую сумму. Им будет приходить информация о том, что на счету осталось менее 150 рублей, а также будут приходить СМС с указанием времени, когда дети посетили школу.

Для учащихся начальной школы в петербургских гимназиях действует ограничение 50 рублей, потому что они не всегда умеют распоряжаться деньгами и готовы угостить булочками весь класс.

На новой школе в Пскове данный метод питания будет апробирован. Опыт может быть распространен и на другие школы. Такие обращения от компаний уже есть.

Источник: Псковская Лента Новостей